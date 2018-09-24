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Нетаньяху: Поставка С-300 Сирии усложнит ситуацию в регионе

Политика

На это и расчёт

Нетаньяху: Поставка С-300 Сирии усложнит ситуацию в регионе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 24 сентября 2018, 20:44 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что передача современных зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирийской Арабской Республике существенно «увеличит риски» в регионе. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба главы израильского кабинета министров.

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — сказано в сообщении.

Нетаньяху подчеркнул, что, несмотря на новые обстоятельства, Израиль продолжит защищать свою безопасность и интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти приняли решение усилить меры безопасности российских вооруженных сил в Сирии после того, как самолет-разведчик ВКС России Ил-20 был сбит в результате враждебных действий Израиля.

Среди предпринятых мер значится поставка сирийской армии современных ЗРК С-300.

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