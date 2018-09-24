Израиль намерен координировать свои военные операции с Россией

Иерусалим, , 20:26 — REGNUM Израиль и Россия после трагедии с гибелью Ил-20 в Сирии продолжат координацию военных операций, сообщает 24 сентября пресс-служба премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Стоит отметить, что это сообщение было опубликовано после телефонных переговоров Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Была достигнута договоренность о продолжении диалога профессиональных команд и координации между вооруженными силами по военным каналам», — указано в сообщении пресс-службы главы израильского правительства.

Тем не менее Тель-Авив продолжает отрицать свою вину в гибели российского самолета-разведчика Ил-20.

Как сообщало ИА REGNUM, с осени 2015 года, когда началась военная операция России в Сирии, между Россией и Израилем действует канал связи для предотвращения случайных и опасных инцидентов при действиях в Сирии.

Напомним, гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и 15 членов его экипажа произошла в том числе из-за грубого нарушения израильскими военными установленных правил координации действий.

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