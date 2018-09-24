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Глава Дагестана освободил от должности арестованного Исмаила Эфендиева

Политика

Ранее суд арестовал его по подозрению в превышении полномочий

Глава Дагестана освободил от должности арестованного Исмаила Эфендиева
Иллюстрация: E-dag.ru
Исмаил Эфендиев

Махачкала, 24 сентября 2018, 20:10 — REGNUM  В Дагестане освобожден от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Указ об этом сегодня, 24 сентября, подписал руководитель субъекта Владимир Васильев.

Арестованный по подозрению в превышении полномочий Эфендиев занимал эту должность с ноября 2017 года. Ранее, с февраля 2016 года он возглавлял администрацию главы при прежнем руководителе республики Рамазане Абдулатипове.

Как сообщало ИА REGNUM, Исмаил Эфендиев был задержан 22 сентября. Ряд источников предполагает, что его задержание связано с уголовным делом первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева. Его обвиняют в распоряжении государственным имуществом в личных целях. Якобы по распоряжению Алиева в гараж на гособслуживание был помещен частный автомобиль, на котором передвигался Абдулатипов. Сам Алиев был задержан еще в июле 2018 года.

Советский районный суд Махачкалы арестовал Эфендиева на 10 суток. При объявлении ему обвинения срок может быть продлен на два месяца.

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