«Убивать безнаказанно» — что скрыто за ширмой международной администрации

Москва, , 20:06 — REGNUM О том, что скрывается за предложением ввести в Донбассе международную администрацию, рассказал депутат Госдумы (КПРФ) Леонид Калашников. Он выступил 24 сентября в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

Он пересказал значение слов главы МИД Украины Павла Климкина как «дайте нам убивать безнаказанно. Сейчас мы хотя бы мины положили и вы ищете их, а завтра и искать не будете, потому что миротворческие силы, полицейские силы, администрацию мы вам введем, как, например, в Косово».

«В Косово ввели международную администрацию, а потом взяли всех сербов и выгнали. Я был там», — заявил Калашников.

23 сентября Климкин представил план Украины по возвращению Донбасса, который предполагает ввод на территорию республик миротворцев, полицейских подразделений, а также международной администрации.