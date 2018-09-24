Болтон: Поставки С-300 в Сирию — это «большая ошибка»

Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы России поставить в Сирийскую Арабскую Республику зенитно-ракетные комплексы С-300 являются «большой ошибкой» и могут привести к эскалации и без того напряженной ситуации в регионе. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Associated Press.

По словам Болтона, Белый дом призывает Россию пересмотреть свое решение о поставках Сирии зенитно-ракетных-комплексов С-300. В противном случае Болтон обещает эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как российский разведывательный самолет Ил-20 был сбит в результате враждебных действия Израиля в небе над Средиземным морем у берегов Сирии, российские руководство приняло решение существенно усилить безопасности подразделений ВС РФ, находящихся в Сирии. В частности, сирийской армии в течение ближайших двух недель будут поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300.