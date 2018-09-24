Посол Норвегии вызван в МИД РФ в связи с арестом российского гражданина

Москва, , 19:32 — REGNUM Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд 24 сентября был вызван в МИД России, где ему выражен протест в связи с арестом в Осло российского гражданина по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарёва по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от норвежской стороны «потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение».

По информации МИД России, арестованный является сотрудником аппарата Совета Федерации и находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в международном семинаре, который проходил 20−21 сентября в норвежском парламенте.

Подчёркнуто, что данное мероприятие носило публичный характер, и в нём принимали участие представители парламентов десятков государств.

«Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привёл к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы», — заявили в МИД.

В ведомстве также отметили, что данные шаги норвежской стороны «не останутся без последствий».

Напомним, 51-летний гражданин России, имя которого до настоящего времени не называлось, был задержан 21 сентября в аэропорту Осло по подозрению в ведении разведывательной деятельности. Позднее задержанный был помещён под арест на две недели.

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