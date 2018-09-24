Болтон: Поставки С-300 в Сирию покажут эскалацию ситуации Москвой

Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Поставки Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300 обозначат «значительную эскалацию» ситуации Москвой, заявил 24 сентября журналистам советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Кроме того, Болтон заявил, что надеется на пересмотр Россией решения поставить С-300 сирийской армии, так как это якобы станет «главной ошибкой».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о решении поставить Сирии ЗРК С-300, автоматизированные системы управления ПВО, а также осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи иностранных самолетов, пытающихся атаковать цели на территории Сирии.

Решение было принято после гибели российского самолета-разведчика Ил-20, произошедшей в результате атаки ВВС Израиля на территорию Сирии.

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