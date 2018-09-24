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Болтон: Поставки С-300 в Сирию покажут эскалацию ситуации Москвой

Политика

Советник президента США по нацбезопасности надеется на отказ России от планов вооружить Сирию С-300

Болтон: Поставки С-300 в Сирию покажут эскалацию ситуации Москвой
Иван Шилов © ИА REGNUM
С-300

Вашингтон, 24 сентября 2018, 19:31 — REGNUM  Поставки Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300 обозначат «значительную эскалацию» ситуации Москвой, заявил 24 сентября журналистам советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Кроме того, Болтон заявил, что надеется на пересмотр Россией решения поставить С-300 сирийской армии, так как это якобы станет «главной ошибкой».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о решении поставить Сирии ЗРК С-300, автоматизированные системы управления ПВО, а также осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи иностранных самолетов, пытающихся атаковать цели на территории Сирии.

Решение было принято после гибели российского самолета-разведчика Ил-20, произошедшей в результате атаки ВВС Израиля на территорию Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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