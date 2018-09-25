Без партийных границ: в Конгрессе США заступились за беременных заключенных

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Общественный и политический резонанс вызвала в США историю женщины по имени Памела Винн, которая, будучи беременной в тюрьме, была заключена в наручники, споткнулась и потеряла беременность, не получив, как она рассказывает, медицинской помощи. Женщины из Конгресса, представительницы обеих партий, сообщают о своем глубоком сочувствии Винн и заявляют о представлении Акта о беременных заключенных, который, как пишет в своем твиттере конгрессмен Барбара Ли, позволит создать национальный стандарт ухода за беременными женщинами, находящимися под стражей — ухода «гуманного и безопасного».

К ней присоединяется коллега Люсиль Ройбал-Аллард:

«Ни одна беременная женщина никогда не должна сталкиваться с бесчеловечным обращением».

Этот закон нужен для уверенности, что «случившееся с Памелой НИКОГДА не произойдет с любой находящейся в тюрьме женщиной», пишет конгрессмен Карен Басс.

Конгрессмен Лоис Франкл приводит историю Николь Беннет, которая рожала в наручниках. «Заключенные женщины совершили ошибки, — цитирует Франкл высказывание Беннет, — но ни одна женщина, независимо от сделанного ею, не должна переносить роды в наручниках, как и ее ребенок».

«Беременные заключенные заслуживают национального стандарта ухода. С гордостью присоединяюсь к большинству женщин в Конгрессе для представления двупартийного законопроекта, чтобы сделать именно это», — пишет конгрессмен Мия Лав.