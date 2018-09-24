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Власти Украины не признают войну и идут к краху — экс-президент

Политика

С точки зрения Ющенко, Украина воюет с Россией

Власти Украины не признают войну и идут к краху — экс-президент
chief39

Киев, 24 сентября 2018, 19:54 — REGNUM  Приватизация, стартовавшая на Украине, незаконна, поскольку её прямо запрещает конституция страны, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко 22 сентября в интервью телеканалу 112.ua.

«Какая предприватизационная подготовка может быть в условиях войны по любому объекту? …Понятно, если ваша изба подожжена, пусть она красивая, но если один угол горит, вам трудно будет её продать. Очень нелогично, и потому конституция говорит не делать изменения в конституции, когда у вас война… чёрным по белому сказано», — заявил лидер первого Майдана.

Ющенко считает, что официальное непризнание войны между Россией и Украиной является большой ошибкой, которая ведёт страну к краху:

«Это парадокс, что мы ошиблись в дефинициях, не назвали сегодняшнюю ситуацию войной. Поэтому МВФ приходит к нам и говорит: хлопцы, вы видите, что у вас более чем на три процента не сбалансирован национальный бюджет. Что это за политика? Вы же к краху идёте, вы идёте по дороге дестабилизации».

Напомним, Виктор Ющенко назвал нынешнюю независимость Украины шестой по счёту и боится, что страна вновь окажется «под пятой России».

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Политическая жизнь Украины
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