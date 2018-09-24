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Шойгу рассказал о мерах, предпринятых Минобороны РФ после гибели Ил-20

Политика

Путин отдал приказ усилить безопасность российских военных в Сирии

Шойгу рассказал о мерах, предпринятых Минобороны РФ после гибели Ил-20
Иллюстрация: Mil.ru
Сергей Шойгу

Москва, 24 сентября 2018, 19:02 — REGNUM  Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сделал официальное заявление об ответных мерах, которые будут применены после того, как в небе над Средиземным морем по вине ВВС Израиля был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Видеозапись заявления Шойгу опубликована сегодня, 24 сентября, пресс-службой российского военного ведомства.

По словам Шойгу, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации президент Владимир Путин отдал приказ о повышении мер безопасности российской группировки войск в Сирии, которая ведет борьбу с международным терроризмом.

Минобороны РФ разработало комплекс мер по усилению мер безопасности российских войск в Сирии.

Шойгу рассказал, что этот комплекс мер включает в себя три основных пункта.

Первое — это поставка в вооруженные силы Сирийской Арабской Республики современных зенитно-ракетных комплексов С-300. Шойгу отметил, что ещё в 2013 году Израиль просил Россию не поставлять Сирии С-300, и тогда Москва пошла навстречу Тель-Авиву, но сейчас обстановка изменилась. С-300 существенно укрепит и расширит возможности сирийской системы ПВО.

Второе — это оснащение всех сирийских командных пунктов, подразделений и воинских частей противовоздушной обороны автоматизированными системами управления. Шойгу подчеркнул, что эти системы управления поставляются только в Вооруженные силы России. Также министр пояснил, что такие системы обеспечат централизованное управление всей системой сирийской ПВО и гарантируют идентификацию всех российских самолетов сирийскими средствами ПВО.

Третье — во всех прилегающих к Сирии районах и в акватории Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, которая атакует объекты на сирийской территории.

«Реализация данных мер охладит горячие головы», — сказал Шойгу.

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Отношения Израиля и России
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