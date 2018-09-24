Нетаньяху позвонил Путину ещё раз обсудить катастрофу Ил-20 в Сирии

Москва, , 18:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора 24 сентября обсудили крушение российского самолёта Ил-20 в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение обстоятельств случившегося «с учётом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России».

Как подчёркнуто, российская сторона исходит из того, что основной причиной трагедии послужили именно действия ВВС Израиля.

Путин и Нетаньяху также обсудили намерение России передать Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 для укрепления боевых возможностей противовоздушной обороны страны.

«Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Напомним, накануне Минобороны России вновь официально заявило, что ответственность за гибель экипажа российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии всецело лежит на военно-воздушных силах Израиля, продемонстрировавших «непрофессионализм, или как минимум преступную халатность».

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