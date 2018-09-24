В ульяновском парламенте избрали глав комитетов

Ульяновск, , 18:39 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 24 сентября, сформированы профильные комитеты областного парламента, избраны их председатели и заместители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во главе трёх комитетов — единороссы: комитет по бюджету и экономической политике возглавил Александр Чепухин, его заместитель — Владимир Камеко, председателем комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды назначен Вячеслав Ковель, егозаместителем — Рамиль Хайруллин, руководителем комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества стал Сергей Шерстнев, его заместителем — Андрей Шадышков.

Отметим, что у Шерстнева есть ещё один заместитель — представляющая в парламенте КПРФ Елена Филиппова. Главой комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству назначен представитель ЛДПР Дмитрий Грачев, его заместителем избран единоросс Гюльага Бакир Гусейнов. Депутаты не смогли прийти к единому мнению и избрать руководителя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству, заместителем назначен единоросс Валентин Тручанин.

Кроме того, на должность заместителя председателя областного парламента утвержден Айрат Гибатдинов (фракция КПРФ). Напомним, спикером Заксобрания избран единоросс Валерий Малышев.

Также в ходе заседания депутаты единогласно поддержали просьбу о досрочном прекращении полномочий Андрея Осипова, Александра Систука (оба — КПРФ) и Сергея Рябухина («Единая Россия»), который был избран представителем Законодательного собрания Ульяновской области в Совете Федерации.

Напомним, в Законодательном собрании предыдущего созыва было шесть профильных комитетов.

Читайте также: Ульяновский парламент избрал сенатора

А также: Спикер пообещал убрать из ульяновского парламента «митинговщину»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в депутатском корпусе — 36 парламентариев, из них половина избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. По итогам выборов 9 сентября «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ — 14, ЛДПР — четыре, партия «Коммунисты России» — один.