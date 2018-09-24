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Командующий ВМС Украины съездил в США, чтобы пожаловаться главе Пентагона

Политика

Игорь Воронченко поведал Джеймсу Мэттису о тяжкой доле украинских военно-морских сил в Азовском море

Киев, 24 сентября 2018, 18:35 — REGNUM  Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко ездил в США на военно-морской симпозиум, чтобы за краткое время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом поведать о ситуации в Азовском море, сообщает 24 сентября пресс-центр командования ВМС Украины.

Уточняется, что «командующий Военно-морских сил ВС Украины доложил о текущей ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации».

После этого Воронченко пожаловался на «агрессора» адмиралу Джону Ричардсону, командующему ВМС США, а также его коллегам из Турции, Британии, Грузии, прибалтийских держав и еще нескольких стран. Пресс-служба утверждает, что речь шла о налаживании сотрудничества НАТО и Украины в Черном и Азовском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября украинские СМИ сообщили о заявлении британского министра обороны, согласно которого Лондон уже в 2019 году намерен усилить свое военное присутствие на Украине и в Черном море.

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Вооруженные силы Украины
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