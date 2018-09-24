Петербургу назначили нового главного инспектора, переведенного из ЦФО

Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В аппарате полпредства президента по Северо-Западному федеральному округу назначили нового чиновника на должность главного федерального инспектора (ГФИ) по Санкт-Петербургу. Распоряжением полпреда Александра Беглова на этот пост назначен Афанасий Киселев, ранее занимавший должность ГФИ по Брянской и Орловской областям.

Напомним, бывший главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полпредства президента РФ в СЗФО Виктор Миненко в июле 2018 года возглавил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Афанасий Киселев родился 28 марта 1956 г. в Брянской области. В 1996 окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

После службы в армии в 1976—1995 годах работал на различных должностях на производственных предприятиях Ленинграда, Санкт-Петербурга. В 1995—2007 годах работал в органах прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2007—2012 годах — заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ.

С 2012 года по сентябрь 2018 — главный федеральный инспектор по Орловской области, главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Как отмечает ИА REGNUM, нынешний полпред в СЗФО Александр Беглов в 2012—2017 годах занимал аналогичную должность в ЦФО. Таким образом, Афанасий Киселев в это же время был его непосредственным подчиненным. И вновь им стал после назначения в Санкт-Петербург.