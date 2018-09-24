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Трамп заявил, что в скором времени он вновь встретится с Ким Чен Ыном

Политика

Президент США уверен, что с лидером КНДР у него сложились хорошие отношения на личном уровне

Нью-Йорк, США, 24 сентября 2018, 18:25 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что он довольно скоро вновь встретится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Трамп прибыл в Нью-Йорк, где он должен принять участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Президент США коротко пообщался с журналистам и среди прочего рассказал им, что встретится с лидером Северной Кореи «довольно скоро».

Он также отметил, что подготовкой этих переговоров в настоящее время занимается государственный секретарь США Майк Помпео.

Напомним, ранее Трамп заявил, что у него на личном уровне сложились хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и в скором времени состоится их вторая встреча.

10 сентября пресс-служба Белого дома США сообщила, что Трамп получил письмо от Ким Чен Ына, в котором, в частности, предлагалось подготовить следующую встречу лидеров двух стран.

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США и КНДР
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