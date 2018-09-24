Владимир Васильев внес в парламент кандидатуру нового премьер-министра

Махачкала, , 18:21 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру нового главы правительства республики. Депутатам Народного собрания предстоит голосовать на очередной сессии за Артема Здунова, который в настоящее время является исполняющим обязанности премьер-министра.

Голосование состоится уже завтра, 25 сентября. Как ранее сообщили в парламенте региона, назначенное на 27 сентября заседание Народного собрания было перенесено на вторник, 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Дагестана было отправлено в отставку 9 сентября, когда был избран Народным собранием новый глава республики Владимир Васильев. Артем Здунов в прошлом составе правительства уже работал в качестве премьер-министра. Он был назначен на эту должность 7 февраля 2018 года. В Дагестан он прибыл из Татарии, где с 2014 года возглавлял министерство экономики.

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