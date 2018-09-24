Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:54:50 МСК

Владимир Васильев внес в парламент кандидатуру нового премьер-министра

Политика

Голосование за руководителя правительства состоится 25 сентября

Махачкала, 24 сентября 2018, 18:21 — REGNUM  Глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру нового главы правительства республики. Депутатам Народного собрания предстоит голосовать на очередной сессии за Артема Здунова, который в настоящее время является исполняющим обязанности премьер-министра.

Голосование состоится уже завтра, 25 сентября. Как ранее сообщили в парламенте региона, назначенное на 27 сентября заседание Народного собрания было перенесено на вторник, 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Дагестана было отправлено в отставку 9 сентября, когда был избран Народным собранием новый глава республики Владимир Васильев. Артем Здунов в прошлом составе правительства уже работал в качестве премьер-министра. Он был назначен на эту должность 7 февраля 2018 года. В Дагестан он прибыл из Татарии, где с 2014 года возглавлял министерство экономики.

Читайте также: На пост премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить