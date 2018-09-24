Губернатор Орловской области оптимизировал заместителей

Орел, , 18:19 — REGNUM Новая структура правительства Орловской области будет сокращена более чем на 30%. Вместо действующих сегодня 32 управлений и департаментов в составе правительства останется 22. Об этом 24 сентября заявил губернатора Андрей Клычков, сообщила пресс-служба облправительства.

Число заместителей губернатора сократится с десяти до шести. На должность первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области Андрей Клычков предложил кандидатуру Вадима Соколова, на должность заместителя губернатора и председателя правительства области по экономике и финансам — кандидатуру Вадима Тарасова, на должность заместителя губернатора и председателя правительства области — руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ — Михаила Коротаева. На ближайшем заседании Орловского областного Совета народных депутатов состоится процедура согласования этих кандидатур. Заместителем председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры назначен Николай Злобин, заместителем председателя правительства области по развитию АПК — Дмитрий Бутусов. Согласно Уставу Орловской области полное формирование состава правительства региона будет завершено в течение 30 дней.

Таким образом, пост в правительстве региона потеряет Александр Бударин (сейчас — первый замгубернатора). Отсутствует также в списке кандидатов, предложенных губернатором на должности заместителей, и экс-глава администрации Орла, зампредседателя правительства по социальной политике Андрей Усиков. В структуре нового правительства упразднены посты заместителей по внутренней политике и безопасности, их занимали Вячеслав Ерохин и Виталий Утешев.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе с поста зампредседателя. Курировавшего промышленность, был уволен Игорь Козин. Еще раньше пост зампреда по инвестиционной деятельности покинул Сергей Филатов.

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