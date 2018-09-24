Премьер-министр Италии о бюджете: из нашей трубы идет белый дым

Рим, , 18:11 — REGNUM Консультации министров коалиционного правительства Италии о бюджетном маневре и проекте бюджета на 2019 год идут успешно, заявил в понедельник, 24 сентября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

«Меня все время спрашивают, есть ли прогресс и идет ли из трубы белый дым. Да, весь дым, который идет из моего офиса — белый», — сказал премьер-министр.

Министры продолжают переговоры о проекте бюджета, в котором должны быть совмещены предвыборные обещания обеих сформировавших коалицию партий — «Движения 5 звезд» и «Лиги».

В частности, проект бюджета предполагает выплату дохода от гражданства, частичную отмену повышения пенсионного возраста и унификацию ставок налога на доходы физических лиц.

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