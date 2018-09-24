СМИ Украины: Британия усилит своё военное присутствие на Черном море

Киев, , 17:59 — REGNUM Британия усилит свое военное присутствие в Черном море уже в 2019 году, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на встрече с украинскими военными в Киеве, сообщает 24 сентября издание «Корреспондент.net».

Утверждается, что британский министр обороны обещал уже в текущем году направить на Украину контингент морской пехоты, а в 2019 году расширит свое присутствие в Черном море.

По его словам, эти меры будут направлены на то, чтобы «армия Украины и ее флот могли противостоять агрессии России». В том же ключе Гэвин Уильямсон пообещал, что Британия будет оказывать Украине поддержку, пока «остается опасность нападения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского военного ведомства совершил визит в Краматорск и на линию соприкосновения сторон в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, где заявил, что он «приятно удивлен храбростью и стойкостью украинских военных, находящихся на переднем крае борьбы с агрессором».

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