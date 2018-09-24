Владимирский избирком подведет итоги выборов губернатора 26 сентября

Владимир, , 17:58 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области назначила на 26 сентября заседание, на котором будут подведены окончательные итоги выборов губернатора. Об этом 24 сентября сообщил глава избиркома Вадим Минаев.

«Победителем второго тура выборов стал Сипягин Владимир Владимирович, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР. В среду избирательная комиссия Владимирской области планирует провести заседание, на котором подведет окончательные итоги выборов», — сказал председатель избиркома.

Отметим, что, по предварительным данным, Владимир Сипягин набрал 57% голосов. Его соперница, действующий губернатор Светлана Орлова смогла заручиться поддержкой только 37,46% избирателей. Явка составила 38,29%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Орлова поздравила победителя, а также признала итоги выборов и назвала их чистыми. На заседании в обладминистрации 24 сентября глава области также поблагодарила свою команду за плодотворную работу.

Пока неизвестно, кто из действующих чиновников останется на работе в администрации. Владимир Сипягин заявил, что готов сотрудничать с любыми политическими силами, в том числе приглашать их на посты в правительство. В частности, уже есть договоренность о создании коалиционного правительства между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирское облправительство обещают сделать многопартийным