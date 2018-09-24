Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:58:37 МСК

Вице-премьер Италии отметил предвзятость властей ЕС

Политика

Францию, в отличие от Италии, в Брюсселе за намерение нарастить дефицит бюджета не критикуют

Рим, 24 сентября 2018, 17:57 — REGNUM  Власти Франции закладывают в проект бюджета дефицит в размере 2,8% ВВП, но, в отличие от Италии, европейские власти их за это не критикуют, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 24 сентября, вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

«Италия — независимое государство в точно такой же степени, как и Франция. Деньги есть, и их наконец можно тратить в интересах граждан. В Италии — точно так же, как и во Франции», — написал Ди Майо.

Правила ЕС запрещают странам принимать национальные бюджеты с дефицитом выше 3% ВВП. В некоторых случаях, в частности в случае с Италией, у которой очень значительный государственный долг, европейские власти призывают ограничивать дефицит бюджета еще сильнее.

В новом правительстве Италии, в свою очередь, настаивают на том, что государство должно вкладывать деньги в экономику, реализовывать свои предвыборные обещания, потому что в конечном счете это пойдет на благо и гражданам, и экономике в целом.

Читайте также: Правительство Италии настаивает на дефиците бюджета

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить