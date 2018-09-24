Вице-премьер Италии отметил предвзятость властей ЕС

Рим, , 17:57 — REGNUM Власти Франции закладывают в проект бюджета дефицит в размере 2,8% ВВП, но, в отличие от Италии, европейские власти их за это не критикуют, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 24 сентября, вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

«Италия — независимое государство в точно такой же степени, как и Франция. Деньги есть, и их наконец можно тратить в интересах граждан. В Италии — точно так же, как и во Франции», — написал Ди Майо.

Правила ЕС запрещают странам принимать национальные бюджеты с дефицитом выше 3% ВВП. В некоторых случаях, в частности в случае с Италией, у которой очень значительный государственный долг, европейские власти призывают ограничивать дефицит бюджета еще сильнее.

В новом правительстве Италии, в свою очередь, настаивают на том, что государство должно вкладывать деньги в экономику, реализовывать свои предвыборные обещания, потому что в конечном счете это пойдет на благо и гражданам, и экономике в целом.

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