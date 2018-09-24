«Причина экономических проблем Шри-Ланки — конфликт во власти»

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 19:41 — REGNUM Бывший президент Шри-Ланки Махендра Раджапакса заявил, что главной причиной экономической нестабильности на Шри-Ланке являются разногласия и несогласованность действий между нынешним президентом Майтрипалой Сирисена и премьер-министром Ранилом Викрамасингхе. Раджапакса указал на то, что первые лица государства конфликтуют в открытую, у всех на виду, и пока сохраняется такое положение дел влиятельные инвесторы не будут готовы вкладывать свои инвестиции в экономику страны.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Махендра Раджапакса сделал такое заявление, комментируя рекордное падение ланкийской рупии, национальной валюты Шри-Ланки. На данный момент 170 ланкийских рупий равны одному доллару. Раджапакса напомнил, что когда он покинул пост президента страны, то один доллар стоил 130 ланкийских рупий. В результате падения рупии вырос и общий долг государства, который с 2014 вырос с 71 процента от ВВП до 87 процентов от ВВП.

Раджапакса выразил уверенность в том, что правительство растеряно и не может найти механизмы для решения ситуации, и если бы у власти был Раджапакса, то он бы нашёл способ выправить ситуацию.