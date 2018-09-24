Украина надеется на Генассамблею ООН в решении вопроса миротворцев

Киев, , 17:50 — REGNUM Рассмотрение вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс на Генеральной ассамблее ООН важно с политической точки зрения, поскольку оказывает политическое давление на Россию. Об этом 24 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Будет обсуждение в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в комитете, будет вынесена резолюция. Но Генассамблея не имеет возможности обязать страну выполнять свою резолюцию. Все равно мы возвращаемся к необходимости обсуждать этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Но с точки зрения политического значения, это важно. Важно само по себе проведение такого обсуждения. Это создает политическое давление и дает определенные политические баллы с точки зрения мобилизации поддержки наших партнеров на этом направлении… Нужно использовать все международные площадки, чтобы продвигать те идеи, которые могут принести мир на восток Украины», — сказал Грищенко.

Эксперт считает, ни один из существующих в мировой практике сценариев ввода миротворцев не подходит Украине.

«Мы сами принимали участие в полицейской миссии в Косово. Мы принимали участие в миротворческих миссиях в нескольких пост-югославских странах. У нас достаточно большой собственный опыт того, каким образом это нужно внедрять. Нужно использовать тех специалистов, которые имеют собственный опыт, чтобы сформулировать наши предложения, которые потому будут обсуждаться и приниматься в Совбезе ООН», — подчеркнул Грищенко.

Он прогнозирует, что Россия будет блокировать ввод миротворцев ООН на всю территорию Донбасса до окончания выборов на Украине.

«О конкретных результатах, по крайней мере, в плане ввода каких-то миротворцев, не приходится говорить до наших президентских выборов, потому что России будет блокировать. На данный момент обойти её в практическом смысле, очень сложно. Поэтому, так или иначе, придется мобилизировать международное сообщество, чтобы оно убеждало Россию в том, что это единственный путь выхода из кризиса», — добавил Грищенко.

Эксперт призвал Киев использовать все рычаги давления на позицию Кремля в вопросе ввода миротворцев ООН на Донбасс.

«Если украинская власть будет исходить из того, что мир — это главный приоритет не только внешнеполитических усилий, но и стратегия развития нашего государства, то, в конечном счете, не в такой отдаленной перспективе мы сможем достичь этого результата. В том числе и согласование всех параметров ввода на восток Украины миротворческого контингента. На сегодняшний день Россия является главным препятствием… Мы должны применять все рычаги давления, влияния, переубеждения, контакты с ведущими странами, теми, кто может быть для Кремля достаточно влиятельным. Но реалии таковы, что в Совете Безопасности ООН она имеет право вето. Без этого обеспечить реалистическую миротворческую миссию на востоке Украины невозможно», — рассказал Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина стремится к развертыванию на Донбассе настоящей миротворческой миссии ООН, которая возьмет под контроль всю территорию ведения боевых действий и границу.

Напомним, ранее президент Украины Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде анонсировал, что во время визита и выступления на Генеральной ассамблеи ООН будет говорить о вопросах согласования параметров развертывания в Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.