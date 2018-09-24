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Франсуа Олланд: Франция не выбирала партнера в Индии по сделке «Рафаль»

Политика

Бывший президент Франции заявил, что индийское правительство само предложило кандидатуру частной компании Reliance Defense в качестве партнера с индийской стороны в сделке «Рафаль»

Париж, 24 сентября 2018, 18:19 — REGNUM  Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция не выбирала партнера по сделке о закупке истребителей «Рафаль». В интервью французскому интернет-изданию Mediapart Франсуа Олланд подчеркнул, что правительство Индии само предложило кандидатуру частной оборонной компании Reliance Defense.

Примечательно, что ранее Франция и Индия отрицали какую-либо причастность к выбору партнера по сделке «Рафаль» с индийской стороны. Правительство Франции и руководство Dassault, французского производителя истребителей «Рафаль», заявили, что указанное соглашение было заключено в соответствии с условиями программы Make in India. Французская сторона подчеркнула, что компания Dassault выбрала в качестве своего партнера по оффсетной сделке частную компанию Reliance Defense, руководствуясь экономической целесообразностью.

Заявление Франсуа Олланда дало толчок новому витку негодований в индийском обществе. Оппозиционные силы давно обвиняли правительство во главе с Нарендрой Моди в мошенничестве при заключении соглашения о закупке истребителей «Рафаль» и восприняли слова бывшего президента Франции как доказательство своей правоты. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», лидер «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди в очередной раз обвинил правительство «Индийской народной партии» (БДП) в пренебрежении интересами страны и сговоре с крупными предпринимателями, такими как Анил Амбани, глава Reliance Defense.

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Зарубежная хроника
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