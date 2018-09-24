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Единороссы определились с лидером фракции в думе Екатеринбурга

Политика

Возглавит её Ира Овчинникова

Екатеринбург, 24 сентября 2018, 17:49 — REGNUM  В Екатеринбурге «Единая Россия» назвала имя лидера своей фракции в городской думе. Фракцию возглавила Ира Овчинникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском отделении партии.

Овчинникова была депутатом городской думы в 2001—2013 годах. В сентябре 2015-го она вернулась в местный представительный орган.

Напомним, 25 сентября пройдёт первое заседание думы седьмого созыва. Депутаты изберут своего председателя и выберут мэра. На пост главы города претендуют 19 человек.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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