Единороссы определились с лидером фракции в думе Екатеринбурга

Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM В Екатеринбурге «Единая Россия» назвала имя лидера своей фракции в городской думе. Фракцию возглавила Ира Овчинникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском отделении партии.

Овчинникова была депутатом городской думы в 2001—2013 годах. В сентябре 2015-го она вернулась в местный представительный орган.

Напомним, 25 сентября пройдёт первое заседание думы седьмого созыва. Депутаты изберут своего председателя и выберут мэра. На пост главы города претендуют 19 человек.