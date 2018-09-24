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Консул встретился с арестованным в Норвегии гражданином России

Политика

51-летний гражданин РФ был арестован в Осло по подозрению в шпионаже

Осло, 24 сентября 2018, 17:42 — REGNUM  Российский консул в Норвегии провёл встречу с арестованным ранее по подозрению в шпионаже гражданином России, сообщила 24 сентября атташе посольства России в Осло Ольга Кирьяк.

По её словам, арестованному гражданину в настоящее время оказывается консульская помощь, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с его адвокатом и «следят за развитием событий».

Напомним, 21 сентября в аэропорту Осло был задержан 51-летний гражданин России. Мужчина, имя которого не раскрывается, подозревается норвежскими властями в ведении разведывательной деятельности. Позднее задержанный был помещён под арест на две недели.

В российском посольстве в Норвегии ранее заявили, что задержание «носит надуманный характер».

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