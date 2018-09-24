Великобритания усиливает военную поддержку украинской хунты

Лондон, 24 сентября 2018, 17:42 — REGNUM Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон недавно посетил Украину. Он объявил о расширении военного представительства Великобритании в Киеве и введении должности постоянного военно-морского атташе для содействия наращиванию военно-морского потенциала Украины.
Во время встречи с руководством минобороны Украины Гэвин Уильямсон сообщил, что Великобритания продлит свою военную операцию по обучению ВС Украины еще на два года,
Состоялась также встреча министра обороны Великобритании с президентом Украины Порошенко. В ходе встречи Порошенко жаловался на нарушение Россией работы украинских торговых судов в Азовском море.
В ходе визита Гэвин Уильямсон совершил поездку в населенный пункт Марьинка на востоке Украины. Там он получил последнюю оперативную информацию от командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Наева.
Программа обучение украинской армии начата британцами в начале 2015 года. В 2018 году данная программа расширена. В нее дополнительно включены борьба с танками, действия пехоты, контрснайперская борьба, ведение минометного огня. До этого программа включала обнаружение и обезвреживание мин и самодельных взрывных устройств, медицинскую подготовку, материально-техническое обеспечение.
С начала 2015 года британцы уже обучили 9,5 тысяч военнослужащих ВС Украины. В 2018 году Британия планирует более широко привлекать к этой учебной деятельности канадских военных.