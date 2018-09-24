Великобритания усиливает военную поддержку украинской хунты

Лондон, , 17:42 — REGNUM Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон недавно посетил Украину. Он объявил о расширении военного представительства Великобритании в Киеве и введении должности постоянного военно-морского атташе для содействия наращиванию военно-морского потенциала Украины.

Во время встречи с руководством минобороны Украины Гэвин Уильямсон сообщил, что Великобритания продлит свою военную операцию по обучению ВС Украины еще на два года, т. е. до 2020 года.

Состоялась также встреча министра обороны Великобритании с президентом Украины Порошенко. В ходе встречи Порошенко жаловался на нарушение Россией работы украинских торговых судов в Азовском море.

В ходе визита Гэвин Уильямсон совершил поездку в населенный пункт Марьинка на востоке Украины. Там он получил последнюю оперативную информацию от командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Наева.

Программа обучение украинской армии начата британцами в начале 2015 года. В 2018 году данная программа расширена. В нее дополнительно включены борьба с танками, действия пехоты, контрснайперская борьба, ведение минометного огня. До этого программа включала обнаружение и обезвреживание мин и самодельных взрывных устройств, медицинскую подготовку, материально-техническое обеспечение.

С начала 2015 года британцы уже обучили 9,5 тысяч военнослужащих ВС Украины. В 2018 году Британия планирует более широко привлекать к этой учебной деятельности канадских военных.