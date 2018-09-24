Верховный суд Индии рассмотрит прошения лишенных гражданства 4 млн ассамцев

Диспур, Индия, , 18:04 — REGNUM Жители индийского штата Ассам смогут обжаловать исключение их имен из национального реестра граждан Индии в Верховном суде. По информации индийского новостного издания «Прабхат кхабар», прием соответствующих прошений начнется 25 сентября и продлится 60 дней.

Данное решение было принято судьями Верховного суда Индии Ранджаном Гогои и Рохинтоном Фали Нариманом после тщательного изучения национального реестра граждан Индии. Согласно их распоряжению, глава ведомства, ответственного за составление реестра для штата Ассам, Пратик Хаджела должен в течение двух недель сообщить суду, какие документы признаны достаточными для включения граждан в указанный реестр.

Ранее в ходе переписи населения более четырех миллионов жителей штата Ассам были исключены из национального реестра граждан Индии по причине отсутствия необходимых документов. Западнобенгальская партия «Всеиндийский тринамул конгресс» и некоторые другие политические силы обвинили правительство Индии в дискриминации мусульман, составляющих большинство жителей штата Ассам.