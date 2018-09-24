Воронежцам предпенсионного возраста сохранили льготы

Воронеж, , 17:40 — REGNUM Закон о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста приняла 24 сентября Воронежская областная дума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Законопроект «О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста на территории Воронежской области» поступил в региональное заксобрание 6 сентября, его внесла инициативная группа депутатов. Сегодня, 24 сентября, документ был принят сразу в двух чтениях.

Как пояснил председатель облдумы Владимир Нетесов, региональным законом предусмотрено предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда», а также проживающим и осуществляющим профессиональную деятельность в сельской местности и т.д., в связи с выходом на пенсию в том числе досрочно. Законом установлены гарантии предоставления всех льгот, которые прописаны в областном законодательстве, и людям предпенсионного возраста. Эти меры сохраняются на переходный период — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023.

«Граждане предпенсионного возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — по-прежнему будут получать региональные льготы в полном объеме в ходе предстоящей модернизации пенсионной системы», — пояснилНетёсов.

В числе таких льгот — ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги, гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за твердое топливо и транспортных услуг для его доставки, бесплатный проезд пригородными автобусами, а также междугородными автобусами (при отсутствии пригородного маршрута в пределах административного района), ежемесячная денежная выплата, 50% оплата проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ инициировало увеличение пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет. Позже президент Владимир Путин рекомендовал ввести понятие предпенсионного возраста и сохранить региональные льготы, действующие для пенсионеров, и для жителей, не вышедших на пенсию.