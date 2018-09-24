Пакистан поднимет проблему Кашмира на Генассамблее ООН

Исламабад, , 17:57 — REGNUM Шах Мехмуд Куреши, министр иностранных дел Пакистана прибыл в Вашингтон за день до открытия сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, правительство Пакистана разочаровано отказом Индии от проведения переговоров министров иностранных дел на полях Генеральной Ассамблеи.

При этом министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши планирует в своём выступлении на 73 сессии Генассамблеи поднять проблему насилия, совершаемого индийскими военнослужащими в Кашмире. Кроме участия в сессии, на которой также выступит министр иностранных дел Индии, Шах Мехмуд Куреши проведёт встречи с министрами иностранных дел нескольких государств — членов ООН. Также ожидается встреча Мехмуда Куреши с представителями Государственного Департамента США.

Ранее стало известно, что Индия отказалась от проведения переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН.