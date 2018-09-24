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Индийские военные поддержали отмену переговоров с Пакистаном

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават поддержал отказ Индии от переговоров на уровне министров иностранных дел с Пакистаном

Нью-Дели, 24 сентября 2018, 19:34 — REGNUM  На пресс-конференции 22 сентября начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что прежде чем начнутся какие-либо переговоры, Пакистану необходимо отказаться от поддержки терроризма. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, генрал Рават отметил, что Индия своим шагом ясно дала понять, что терроризм и переговоры не совместимы.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск заявил о необходимости серьёзных мер по противодействию «силам безопасности Пакистана и пакистанским террористам». Для защиты страны, по мнению генерала Равата, индийским вооружённым силам постоянно требуется новое вооружение, поэтому закупки оружия будут продолжаться. Оставив без ответа вопрос журналиста о роли военных в принятии решения об отказе от переговоров с Пакистаном, генерал Рават отметил, что правительство полностью поддерживает вооружённые силы.

21 сентября стало известно, что Индия отказалась от проведения переговоров на уровне министров иностранных дел на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Незадолго до этого премьер-министр Индии Нарендра Моди принял предложение пакистанского премьера Имран Хана о проведении переговоров.

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Зарубежная хроника
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