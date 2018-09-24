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Посол Сирии: С-300 подведут черту под вражескими действиями Израиля

Политика

Официальный Дамаск готов использовать все средства для реализации права на защиту своей территории

Дамаск, 24 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 позволят Сирии защититься от враждебных действий Израиля и подведут под ними черту, заявил 24 сентября журналистам РИА Новости посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад.

Выразив соболезнования в связи с гибелью российского экипажа самолета Ил-20, погибшего «в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю», Рияд Хаддад отметил, что удары Израиля по предприятиям и научным центрам «подтверждают государственный терроризм государства Израиль».

Кроме того, посол САР заявил, что Тель-Авив «оказывал всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии».

«Отсюда вытекает важность того, чтобы получить С-300 от наших российских друзей, для того чтобы подвести черту под этими вражескими действиями Израиля», — заявил посол Сирии Рияд Хаддад.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на гибель Ил-20, ответственность за которую несет Израиль, Россия резко повысит техническую оснащенность командных пунктов ПВО Сирии, передаст военным САР ЗРК С-300, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление систем спутниковой навигации, связи и бортовых РЛС боевой авиации, атакующей сирийские объекты. Министр обороны РФ подчеркнул, что в 2013 году по просьбе Израиля Москва приостановила поставку С-300 военным Сирии, но после инцидента с Ил-20 ситуация резко изменилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Израиля отказалось комментировать поставки С-300 Сирии

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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