Владимир Сипягин планирует сократить число заместителей губернатора

Владимир, , 17:29 — REGNUM Во Владимирской области произойдет реформа региональной администрации. Об этом во время пресс-конференции 24 сентября заявил избранный губернатором представитель ЛДПР Владимир Сипягин, передает корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, в регионе, вероятно, сократится число заместителей губернатора.

«Однозначно будет реформа администрации Владимирской области, — заявил Владимир Сипягин. — Что касается заместителей, то их количество явно завышено. Есть возможность их перегруппировать. При этом никоим образом не будет нарушена их эффективность, но мы сэкономим бюджетные деньги достаточно в большом объеме».

Отметим, что согласно сайту администрации Владимирской области, сейчас в области 10 заместителей губернатора, три из которых — первые заместители.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области состоялся второй тур выборов губернатора. В нем приняли участие действующий губернатор Светлана Орлова, представлявшая партию «Единая Россия», и депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин. В результате глава области потерпела поражение, за Светлану Орлова проголосовали лишь 37,46% избирателей. За Владимира Сипягина свои голоса отдали 57% жителей области, пришедших на выборы.

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