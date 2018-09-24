Оппозиция просит президента Грузии помиловать бывшего премьер-министра

Тбилиси, , 17:21 — REGNUM Объединенная оппозиция (ряд политических партий, сгруппировавшихся перед президентскими выборами вокруг «Единого национального движения») обращается к нынешнему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили и просит его воспользоваться конституционным правом и помиловать бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили.

Заявление от имени объединения сделал учредитель входящей в него организации «Грузия среди лидеров» Мамука Гамкрелидзе. Причиной своего требования он назвал информацию о резком ухудшении состояния здоровья Вано Мерабишвили, который отбывает срок наказания в одном из учреждений пенитенциарной системы. Всю ответственность за это состояние бывшего премьера Гамкрелидзе возложил на министерство юстиции и президента Грузии.

«Министерство юстиции должно немедленно начать рассмотрение вопроса условного досрочного освобождения Вано Мерабишвили. Президент Маргвелашвили до окончания своего президентского срока должен соизволить и помиловать Вано Мерабишвили. Личную ответственность за состояние здоровья Вано Мерабишвили несут президент и министр юстиции», — заявил Гамкрелидзе.

Соратники Мерабишвили по ЕНД присоединяются к этому требованию и выдвигают еще одно — немедленный перевод бывшего премьера в госпиталь и проведение детальных и полноценных исследований для определения причин ухудшения его состояния.

Как заявил секретарь политсовета партии Ника Мелия, до сих пор Вано Мерабишвили не поставлен реальный диагноз, по которому может начаться его лечение. Он не исключает, что бывший премьер мог быть отравлен.

«Единое национальное движение» требует помещения Мерабишвили в стационар и проведения обследования с участием зарубежных специалистов.

Согласно распространяемой СМИ информации, бывший премьер Вано Мерабишвили в связи с ухудшением состояния здоровья был обследован врачами, которые установили у него признаки синдрома Горнера. О том, что Мерабишвили мог быть отравлен и что у него выявляются признаки интоксикации, сообщил его адвокат.

Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции в ответ на эти информации распространила заявление, в котором категорически опровергла возможность отравления бывшего премьера.

По информации официального ведомства, Вано Мерабишвили поставлен диагноз и он проходит соответствующее лечение, которое обеспечивает персонал тюремного учреждения. Согласно диагнозу, у Вано Мерабишвили установлен вазо-моторный ринит и синдром Горнера.

Напомним, что бывший премьер Вано Мерабишвили был задержан в мае 2013 года, вскоре после смены власти в Грузии путем парламентских выборов. Ему было предъявлено обвинение по нескольким уголовным делам, среди которых — дело об убийстве Сандро Гиргвлиани, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили, разгон митинга оппозиции в ночь на 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед парламентскими выборами 2012 года и ряд других. По этим уголовным делам суд вынес бывшему премьеру разные сроки наказания, из которых, согласно грузинскому законодательству, он отбывает самый большой — 6 лет и 9 месяцев лишения свободы, вынесенный по делу об избиении Гелашвили.