Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:56:57 МСК

Рахбар Ирана назвал страны, профинансировавшие теракт в Ахвазе

Политика

Погибли 24 человека

Тегеран, 24 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  Рахбар Исламской Республики Иран аятолла Хаменеи назвал страны, из которых осуществлялось финансирование для организации террористического акта в иранском городе Ахваз во время военного парада. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба верховного лидера Ирана.

«Согласно докладам, эту трусливую работу сделали те же лица, которых спасают США в Сирии и Ираке. Тратятся на них Саудовская Аравия и ОАЭ», — сказал Хаменеи.

Рахбар подчеркнул, что лица, причастные к этому террористическому акту, понесут жёсткое наказание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа боевиков расстреляла военный парад в иранском городе Ахваз, приуроченный к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980−1988 годов. Погибли 24 человека, ранения получили ещё 50.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ответственность за этот теракт несут «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить