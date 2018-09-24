Рахбар Ирана назвал страны, профинансировавшие теракт в Ахвазе

Тегеран, , 17:21 — REGNUM Рахбар Исламской Республики Иран аятолла Хаменеи назвал страны, из которых осуществлялось финансирование для организации террористического акта в иранском городе Ахваз во время военного парада. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба верховного лидера Ирана.

«Согласно докладам, эту трусливую работу сделали те же лица, которых спасают США в Сирии и Ираке. Тратятся на них Саудовская Аравия и ОАЭ», — сказал Хаменеи.

Рахбар подчеркнул, что лица, причастные к этому террористическому акту, понесут жёсткое наказание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа боевиков расстреляла военный парад в иранском городе Ахваз, приуроченный к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980−1988 годов. Погибли 24 человека, ранения получили ещё 50.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ответственность за этот теракт несут «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы».