На военной базе в провинции Урузган афганские солдаты находятся в осаде

Кабул, , 19:43 — REGNUM Члены парламента провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) заявили, что на протяжении уже двух месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осаждают находящуюся в данном регионе военную базу, на которой находятся десятки афганских солдат.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» от 22 сентября, осажденные солдаты испытывают серьёзную нехватку продовольствия и боеприпасов, а, центральное правительство, по словам членов парламента провинции Урузган, не предпринимает никаких попыток помочь солдатам.

Члены парламента уверены, что если в ближайшее время ситуация не изменится, то это приведет к настоящей трагедии и гибели осажденных военнослужащих.

Солдаты, находящиеся на базе, утверждают, что много раз связывались с представителями афганской армии и просили о немедленной помощи, однако, командование так и не оказало базе какой-либо поддержки. Они также подтвердили, что у них не осталось никакого провианта, а при малейшей попытке покинуть базу они подвергаются обстрелу со стороны антиправительственных сил.