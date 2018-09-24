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Генсек ООН призвал к диалогу между правительством Афганистана и талибами*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Генеральный секретарь ООН уверен, что без переговоров между руководством страны и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мира в Афганистане не достичь

Кабул, 24 сентября 2018, 17:28 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Афганистана и лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить между собой постоянный диалог, который жизненно необходим для восстановления мира и стабильности в стране.

По сообщению афганского новостного издания Pajhwok Afghan News, генеральный секретарь сделал данное заявление, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Антониу Гутерриш уверен, что, несмотря на все существующие на данный момент трудности, диалог всё-таки будет установлен, так как это единственный способ эффективно бороться с террористическим группировками в стране. Генеральный секретарь надеется, что нынешние обстоятельства позволят правительству Афганистана и талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить диалог, который приведет к позитивным результатам.

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш признал, что возможности ООН в этом вопросе ограничены, но со своей стороны Организация принимает все необходимые меры для содействия мирному процессу в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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