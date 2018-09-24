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Верховный суд Египта отклонил апелляцию по делу бывшего президента

Политика

Верховный суд Египта отклонил апелляцию по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его сыновей, обвиняемых в коррупции

Каир, 24 сентября 2018, 17:38 — REGNUM  22 сентября Верховный суд Египта отклонил апелляцию по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его двух сыновей, обвиняемых в коррупции. Как сообщает международная арабская телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, ранее в 2014 году 90-летний Мубарак и его сын Алаа Мубарак уже были осуждены на три года за использование государственной собственности в корыстных целях. В начале сентября 2018 года оба сына Мубарака были обсуждены за финансовые махинации на биржевом рынке; впоследствии Верховный суд Египта отклонил апелляцию по их делу. Главный редактор египетской правительственной газеты «аль-Ахбар» Яссер Риц в своей колонке написал: «Деяния сыновей Мубарака, а особенно младшего из них, который собирался баллотироваться в президенты, можно воспринимать как посягательство на достоинство всех граждан Египта».

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Зарубежная хроника
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