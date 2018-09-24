«Никто не имеет права посягать на суверенитет Саудовской Аравии»

Эр-Рияд, , 21:07 — REGNUM 23 сентября наследный принц Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед ибн Салман Аль Сауд поздравил страну с Днём отечества, отметив, что никто не может посягать на суверенитет королевства. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, Саудовская Аравия отметила 88-ю годовщину образования государства. Наследный принц в своём поздравлении призвал подданных обратиться к истории и вспомнить все достижения основателя королевства Абдель-Азиза ибн Абдуррахмана ибн Фейсала Аль Сауда и его сыновей. Аль Сауд также отметил, что Саудовская Аравия будет оставаться непоколебимой в распространении терпимости, присущей мусульманской религии, а также бороться с проявлениями экстремизма и терроризма. «Никто не имеет права вмешиваться в вопросы нашей национальной безопасности», — добавил он.