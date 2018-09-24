Киев может принять закон о регистрации «агентов влияния» России — эксперт

Киев, , 17:12 — REGNUM Принятие законопроекта о регистрации «агентов влияния страны агрессора — России», позволит президенту Украины Петру Порошенко заручиться поддержкой «правого электората». Об этом 24 сентября в эфире украинского телеканала NewsOne заявил политический эксперт Владимир Чемериз.

По его словам, принятие соответствующего законопроекта также позволит администрации президента Украины «зачистить» информационное поле.

«Это целесообразно, в первую очередь, для президента Порошенко, потому что своей инициативой он концентрирует вокруг себя правый электорат. Это для него важно, чтобы пройти во второй тур. Также ему это важно, чтобы зачистить информационное поле, чтобы не было других мыслей, которые продуцируются противниками администрации президента. У нас это не первая инициатива внедрить подобный закон. Такие инициативы были и раньше. Но это не было сделано из-за сопротивления гражданского общества, а также грантоедов западных стран», — сказал Чемериз.

Он считает, что сегодня «украинское общество готово согласиться с принятием закона об иностранных агентах страны-агрессора».

«Сейчас такая инициатива может быть внедрена из-за того, что у нас часть гражданского общества делит людей на тех, кто говорит правильно и тех, кто говорит не правильно… Это значит, что такие СМИ как ваш телеканал и некоторые другие, их немного, которые подают разные точки зрения, могут быть оглашены иностранными агентами. Будут предусмотрены санкции. Если на вашем канале будут озвучиваться мысли, которые озвучивает российское телевидение, вы будете объявлены агентом. В отношении вас могут применяться санкции», — подытожил Чемериз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной Раде заявил, что поддерживает идею принятия закона о регистрации агентов влияния России.

«Некоторые телеканалы, газеты, интернет-издания стали просто нескрываемыми рупорами российской пропаганды. Я разделяю мнение спикера Верховной Рады о том, что в период выборов, вопрос информационной безопасности является одним из главных. Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния страны-агрессора Российской Федерации», — сказал Порошенко.