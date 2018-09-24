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Власти Марокко отказываются от нормализации отношения с Ираном

Политика

Представитель марокканского правительства выступил с заявлением о том, что страна не будет улучшать отношения с Ираном

Рабат, 24 сентября 2018, 17:17 — REGNUM  Представитель марокканского правительства Мустафа аль-Халиджи выступил с заявлением о том, что Марокко не «собирается налаживать отношения с Ираном». Как сообщает ежедневная газета «Аль-Халидж», публикующаяся в ОАЭ, высказывание последовало через пять месяцев после того, как две страны оказались на пороге разрыва дипломатических отношений в мае 2018 года. Аль-Халиджи также добавил, что решение было продиктовано необходимостью Марокко защищать свою территориальную целостность.

Министр иностранных дел Марокко Нассар Бурита во время конференции в Вашингтоне, которая состоялась в первой половине сентября 2018 года, заявил, что пособничество Ирана Народному фронту за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронту ПОЛИСАРИО), военизированной группировке, контролирующей значительную часть территории Западной Сахары, отдаляет перспективы мирного решения проблемы между Марокко и Западной Сахарой.

Марокко и Иран оказались втянутыми в дипломатический скандал с мая 2018 года, когда Рабат заподозрил Тегеран в оказании помощи Фронту ПОЛИСАРИО.

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Зарубежная хроника
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