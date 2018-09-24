Армия Пакистана: Пакистан готов к войне, но выбирает мир

Исламабад, , 18:09 — REGNUM 22 сентября в интервью телеканалу «Дуния ТВ» официальный представитель сухопутный войск вооруженных сил Пакистана Азиф Гафур заявил, что армия Пакистана готова к ведению боевых действий, но руководство страны считает, что Индии и Пакистану стоит искать мирные пути решения проблемы в интересах народов обеих стран.

Как сообщает индийская газета «Джагран», такое заявление было сделано в ответ на высказывания некоторых индийских политиков и военных, призывающих к «жестким мерам» по отношению к Пакистану с целью отомстить за убитых в штате Джамму и Кашмир индийских полицейских: они были похищены и убиты членами организации «Хизбул Муджахеддин», которая в Индии считается террористической. Одно из самых жестких заявлений сделал начальник штаба сухопутных войск Индии, Бипин Рават, который призвал «отплатить Пакистану той же монетой, но не такими варварскими методами».

Отношения между двумя странами обострились после инцидента в штате Джамму и Кашмир, после чего Индия отказалась от первых с 2015 года переговоров между министрами иностранных дел Индии и Пакистана.