Гутерреш назвал передачу власти в Армении «фантастическим примером»

Нью-Йорк, США, , 17:00 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал процесс передачи власти в Армении в апреле этого года «фантастическим» примером мирного урегулирования подобных вопросов.

«Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение», — сказал Гутерреш во время сессии ответов на вопросы в социальной сети Facebook.

По словам генсека ООН, важно подчеркнуть, что гражданское общество, люди, молодые люди могут объединиться и показать, что демократия, свобода, гражданские права в высшей степени важны.