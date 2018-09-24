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Межкорейкий саммит положительно оценили более 70% южнокорейцев

Политика

Более двух третей респондентов удовлетворены результатами переговоров руководителей КНДР и Республики Корея

Сеул, 24 сентября 2018, 17:30 — REGNUM  18−20 сентября в Пхеньяне встретились лидеры Южной и Северной Кореи — Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын; результаты этой встречи положительно оценили 71,6% опрошенных, сообщает южнокорейское новостное агентство KBS.

Опрос проводился исследовательским агентством Realmeter среди 2500 человек.

В то же время, отрицательную оценку дали 22,1% респондентов. Их недовольство вызвано тем, что в Северной Корее они видят угрозу своей безопасности и считают неприемлемым договариваться «со злом».

Кроме того, положительный исход саммита привел к резкому росту уровня поддержки Мун Чжэ Ина — его рейтинг вырос более чем на 11% за последние несколько дней и превысил 60%.

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Зарубежная хроника
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