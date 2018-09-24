Украинские нацисты провели митинг у стен венгерского консульства в Берегово

Берегово, Украина, , 17:02 — REGNUM Украинские «активисты» под руководством члена неонацистской партии «Свобода» провели акцию протеста возле консульства Венгрии в Берегово, сообщило 24 сентября издание Mukachevo.net.

Протестующие обратились к правительству Украины с просьбой обратить внимание на «антиукраинскую» политику соседней страны и выслать всех консулов Венгрии за пределы Украины.

«В то время как наши побратимы проливают кровь в борьбе с агрессором на востоке Украины, пользуясь нашей слабостью, Венгрия подло реализует план по автономизации и дальнейшему отсоединению Закарпатья, используя для этого дипломатические миссии, которые фактически превратились в центры массовой паспортизации украинцев. Очевидно, что такая деятельность проводится в угоду врагу украинского народа — Путину В.В., который руководит венгерскими лидерами», — сказано в заявлении протестующих.

Участники митинга пообещали не позволить «кремлёвским марионеткам использовать венгерское национальное меньшинство в преступных целях агрессора».

Напомним, на Украине разгорелся дипломатический скандал после того, как в сеть попало видео раздачи венгерских паспортов жителям закарпатского Берегова. Украинский МИД пригрозил выслать венгерского консула из страны, однако, по мнению экспертов, Украина не сможет отбить у своих жителей интерес к двойному гражданству, поскольку не может предложить им достойные условия жизни.

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