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КНДР назначила нового посла в ООН

Политика

Новый посол КНДР уже приступил к исполнению своих обязанностей в штабе ООН в Нью-Йорке

КНДР назначила нового посла в ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Штаб ООН

Пхеньян, 24 сентября 2018, 19:46 — REGNUM  Новый посол КНДР в Организации Объединенных Наций Ким Сон приступил к выполнению своих обязанностей. Он был назначен как раз в тот период, когда Северная Корея и США готовятся возобновить переговоры по денуклеариазции.

По информации южнокорейского новостного агентства Yonhap, его предшественник покинул Нью-Йорк в конце июля.

Представительство КНДР в ООН является основным каналом коммуникации с США, так как между странами не установлены официальные дипломатические отношения.

Ранее на переговорах со своим южнокорейским коллегой Ким Чен Ын выразил готовность продолжить процесс денуклеариазации и закрыть несколько объектов, использующихся в ядерной программе. Этот шаг был положительно оценен в США, и госсекретарь Майк Помпео заявил, что США скоро возобновят с КНДР переговоры по данному вопросу. В этой связи представительство КНДР в ООН и лично Ким Сон могут сыграть значительную роль в налаживании коммуникации между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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