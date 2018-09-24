КНДР назначила нового посла в ООН

Пхеньян, , 19:46 — REGNUM Новый посол КНДР в Организации Объединенных Наций Ким Сон приступил к выполнению своих обязанностей. Он был назначен как раз в тот период, когда Северная Корея и США готовятся возобновить переговоры по денуклеариазции.

По информации южнокорейского новостного агентства Yonhap, его предшественник покинул Нью-Йорк в конце июля.

Представительство КНДР в ООН является основным каналом коммуникации с США, так как между странами не установлены официальные дипломатические отношения.

Ранее на переговорах со своим южнокорейским коллегой Ким Чен Ын выразил готовность продолжить процесс денуклеариазации и закрыть несколько объектов, использующихся в ядерной программе. Этот шаг был положительно оценен в США, и госсекретарь Майк Помпео заявил, что США скоро возобновят с КНДР переговоры по данному вопросу. В этой связи представительство КНДР в ООН и лично Ким Сон могут сыграть значительную роль в налаживании коммуникации между двумя странами.