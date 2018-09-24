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Швеция и Швейцария готовы отправить инспекции на ядерные объекты в КНДР

Политика

Страны намерены проконтролировать исполнение Северной Кореей своих обязательств по денуклеаризации

Пхеньян, 24 сентября 2018, 17:24 — REGNUM  Швеция и Швейцария выразили намерение отправить группы инспекторов на ядерные объекты КНДР, если такой запрос поступит от северокорейских властей. Целью инспекции будет контроль за ходом денуклеаризации КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ранее во время межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ын согласился уничтожить испытательный полигон для ракетных двигателей, расположенный в Тончханри. Причём товарищ Ким пригласил иностранных экспертов, чтобы проконтролировать процесс. О желании Швейцарии отправить инспекцию сообщила официальный представитель МИД Швейцарии Кэрол Вэльт. С аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь министерства иностранных дел Швеции Вильгельм Рундквист. Примечательно, что Швеция стала первым западным государством, установившем дипломатические отношения с КНДР ещё в 1973 году.

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Зарубежная хроника
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