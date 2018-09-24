Пхеньян, 24 сентября 2018, 17:24 — REGNUM Швеция и Швейцария выразили намерение отправить группы инспекторов на ядерные объекты КНДР, если такой запрос поступит от северокорейских властей. Целью инспекции будет контроль за ходом денуклеаризации КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ранее во время межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ын согласился уничтожить испытательный полигон для ракетных двигателей, расположенный в Тончханри. Причём товарищ Ким пригласил иностранных экспертов, чтобы проконтролировать процесс. О желании Швейцарии отправить инспекцию сообщила официальный представитель МИД Швейцарии Кэрол Вэльт. С аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь министерства иностранных дел Швеции Вильгельм Рундквист. Примечательно, что Швеция стала первым западным государством, установившем дипломатические отношения с КНДР ещё в 1973 году.
Швеция и Швейцария готовы отправить инспекции на ядерные объекты в КНДР
Страны намерены проконтролировать исполнение Северной Кореей своих обязательств по денуклеаризации
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 24 Сентября 2018 Власти Марокко отказываются от нормализации отношений с Ираном
-
- 24 Сентября 2018 Армия Израиля снесет арабскую деревню
-
- 24 Сентября 2018 Генсек ООН призвал к диалогу между правительством Афганистана и талибами*
-
- 24 Сентября 2018 Межкорейкий саммит положительно оценили более 70% южнокорейцев