Южная Корея откроет в КНДР павильон для встречи разделённых семей

Пхеньян, , 17:13 — REGNUM Южная Корея вскоре начнёт строительство постоянного павильона для встречи разделённых семей, который расположится на территории Северной Кореи. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, такое решение было принято в ходе саммита лидеров Республики Корея и КНДР 18−20 сентября в Пхеньяне.

Павильон будет находиться на территории горы Кымган на восточном побережье КНДР. В 2008 году Южная Корея уже строила аналогичный павильон в КНДР, который вмещал 1000 человек, однако он фактически не использовался из-за недостаточной оборудованности и ухудшения отношений между двумя странами.

Власти Республики Корея выделили около 30 миллионов долларов на поддержку воссоединения семей: на данный момент в Южной Корее проживают 57 000 человек, для которых эта проблема является актуальной. После Корейской войны 1950−1953 годов члены одной семьи часто оказывались разделены и до сих пор живут в разных государствах — Северной и Южной Корее.