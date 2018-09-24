Судьба каждого соотечественника остается приоритетом Ленинобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:40 — REGNUM С 19 по 21 сентября 2018 года на территории всесезонного курортного комплекса «Игора», расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, прошел VIII Балтийский форум соотечественников. Организатором мероприятия выступил Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и эффективной международной площадки для встреч и конструктивных дискуссий соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году Ленинградская область собрала свыше 120 участников из стран Балтийского региона, среди которых — руководители и журналисты русскоязычных средств массовой информации, а также представители общественных организаций из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Германии, Польши и Белоруссии.

В работе форума приняли участие член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, заместитель директора Департамента по делам соотечественников за рубежом Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Болдырев.

С приветственным словом к участникам форума обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

«Уверяю вас, что сегодня, как никогда, мы понимаем, что одним из основных приоритетов является взаимодействие с нашими соотечественниками, проживающими на территории иных государств, и, конечно же, их защита. Мы много делаем для того, чтобы трек наших обменов становился все более широким. Уверяю вас, жизнь каждого из вас является для нас приоритетом, и мы вас очень любим», — отметил вице-губернатор.

Член Совета Федерации РФ Ольга Тимофеева в своей вступительной речи подчеркнула важность встреч с соотечественниками для обозначения наиболее важных проблем и поиска возможностей их преодоления на уровне государства: «Такие форумы, как Балтийский дают нам возможность понять ваши проблемы, откорректировать инструменты нашей работы, которые помогут вам в вашей жизни. Мы хотим развивать концепцию русской школы и будем продолжать поддерживать наших соотечественников за рубежом».

В деловой части форума состоялись круглый стол по вопросам миграционной политики с представителем Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и пленарная сессия «Кризисные явления в международной политике в регионе Балтийского моря: что делать?». Спикеры заострили внимание на проблемах и особенностях экономической и исторической политики стран Прибалтики, а также на возможностях расширения информационного, правового, культурного и молодежного сотрудничества в Ленинградской области.

В рамках дискуссионных столов участники обсудили общие проблемы и высказали свое мнение по трем основным вопросам: «Дискриминация в сфере образования: поиск адекватных ответов», «Информационная война и русскоязычные СМИ, выходящие за рубежом» и «Правозащитная деятельность и поиск механизмов поддержки соотечественников».

В ходе дискуссии участники Форума обратились к представителям МИД и Совета Федерации с предложением реформировать систему поддержки русскоязычной прессы, выходящей за рубежом. В качестве примера было предложено взять систему выделения президентских грантов для российских НКО.

Участники дискуссионной площадки «Информационная война и русскоязычные СМИ, выходящие за рубежом» отметили, что необходимость поддержки русскоязычной прессы заключается не только в финансировании действующих СМИ, но и активной поддержке подготовки кадров для русскоязычных медиаресурсов, выходящих за рубежом.