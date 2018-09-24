В Таллине траур в связи с изгнанием нацистских войск

Таллин, , 16:31 — REGNUM В день 74-й годовщины освобождения Таллина от нацистской оккупации власти Эстонии в очередной раз отметили на государственном уровне «День сопротивления» оккупационным режимам (читай: советской оккупации).

Как уже сообщалось ранее ИА REGNUM, 22 сентября назван в Эстонии траурным днем и Днем памяти «правительства Отто Тиифа» (эстонских коллаборационистов нацистской Германии), в который не рекомендуются увеселительные и праздничные мероприятия.

Как сообщает издание Sputnik, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу провел официальные мероприятия у мемориала «жертвам коммунизма» на Маарьямяги и на кладбище Метсакальмисту в Таллине, в память о сопротивлении тех, кто не желал освободиться от нацистской оккупации.

«Правительство Отто Тиифа подало миру сигнал о бескомпромиссном желании эстонского народа восстановить свою независимость и отрицать оккупацию обоими тоталитарными государствами», — передает пресс-служба слова У. Рейнсалу, который возложил венок на могилу так называемого «премьер-министра свободной Эстонии»

По мнению Рейнсалу, благодаря «правительству Тиифа» после восстановления независимости Эстонии сохранился принцип правопреемства, на базе которого получилось вновь построить собственную государственность.

«История Эстонии в период оккупаций — это не только история репрессий и повседневной жизни. Период оккупаций — это история борьбы эстонского народа, и эта история завершилась нашей победой, когда отсюда ушли российские войска»,— заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, День сопротивления и День правительства Отто Тиифа отмечается по решению правительства Эстонии, принятому правыми и националистическими партиями большинства осенью 2007 года после событий, известных как «бронзовые ночи».

«Правительство» Отто Тиифа было сформировано 18 сентября 1944 года под надзором премьер-министра коллаборационистского «эстонского самоуправления» Юри Улуотса, одним из первых требований которого к новому кабинету министров стал призыв к более активной агитации эстонцев к вступлению в немецкие войска для отпора Красной армии. В состав правительства вошли участники коллаборационистского движения Эстонии — руководитель эстонского банка во время немецкой оккупации Хуго Пяртельпоэг, руководящий чиновник «эстонского самоуправления» Йоханнес Клемент и другие.

Уже через три дня 21 сентября «кабинет Тиифа» бежал из Таллина вместе с немецкими войсками. Обещанный «министрам Тиифа» катер из Швеции за ними вечером 23 сентября 1944 года так и не приплыл. Отто Тииф был арестован в 1946 году на своем хуторе, когда копал картошку. Был выпущен на свободу в конце сороковых годов, в дальнейшем — преподаватель экономики в Таллинском политехническом институте.